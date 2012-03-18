У Німеччині сьогодні обирають Президента
10:13, 18 березня 2012Світ
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Основним кандидатом на цей пост є правозахисник і пастор з колишньої НДР 72-річний Йоахим ГАУК. Його висувають п'ять з шести представлених у Бундестазі партій
Федеральні збори Німеччини сьогодні обирають Президента країни.
Як повідомляє Радіо Свобода, основним кандидатом на цей пост є правозахисник і пастор з колишньої НДР 72-річний Йоахим ГАУК. Його висувають п'ять з шести представлених у Бундестазі партій.
До складу Федеральних зборів входять 1 тисяча 240 делегатів - 620 членів нижньої палати парламенту - Бундестагу і стільки ж представників 16 федеральних земель.
Попередній Президент ФРН Крістіан ВУЛЬФ залишив свій пост через корупційний скандал.
Посада Президента Німеччини має, здебільшого, представницький характер.
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