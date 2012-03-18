У Німеччині сьогодні обирають Президента

Федеральні збори Німеччини сьогодні обирають Президента країни.

Як повідомляє Радіо Свобода, основним кандидатом на цей пост є правозахисник і пастор з колишньої НДР 72-річний Йоахим ГАУК. Його висувають п'ять з шести представлених у Бундестазі партій.

До складу Федеральних зборів входять 1 тисяча 240 делегатів - 620 членів нижньої палати парламенту - Бундестагу і стільки ж представників 16 федеральних земель.

Попередній Президент ФРН Крістіан ВУЛЬФ залишив свій пост через корупційний скандал.

Посада Президента Німеччини має, здебільшого, представницький характер.