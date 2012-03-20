У Білорусії буде один День Волі

Мінський міськвиконком дозволив проведення ходи і мітингу на День Волі 25 березня.

Про це УНІАН повідомив член оргкомітету зі святкування Дня Волі Віктор ІВАШКЕВИЧ.

«Заявку задоволено за всіма пунктами: збір на майданчику біля Академії наук, хода і мітинг на площі Бангалор. Збір учасників і хода відбудуться з 13.30 до 14.30. Мітинг і концерт - з 14.30 до 17.00 в парку Дружби народів», - сказав В.ІВАШКЕВИЧ.

Згідно із заявкою, організатори сподіваються на участь у святкуванні 1 тисячі чоловік. Місце мітингу буде захищено турнікетом, за який можна буде потрапити лише через металошукач.

Довідка УНІАН. Заявку на святкування 25 березня Дня Волі організатори подали до Мінміськвиконкому 23 лютого. Позитивну відповідь від столичних чиновників вони одержали, а 10-та ранку 20 березня – це був останній день, коли влада мала дати відповідь, чи дозволяють вони вуличну акцію 25 березня.

День Волі (білор. Дзень Волі - УНІАН) – неофіційне свято на території Білорусі, яке щорічно відзначається різними верствами національно орієнтованого населення. Також його святкує білоруська діаспора за кордоном РБ.

День Волі відзначається в Білорусії щорічно 25 березня. Це свято присвячене ухваленню 3-ї статутної грамоти Ради БНР, що оголошувала незалежною Білоруську Народну Республіку (25 березня 1918 року).

Зазвичай цього дня проводяться мітинги і хода.