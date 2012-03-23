В Аргентині обвалилася будівля: загинуло шестеро людей

В Аргентині обвалилася будівля, що зводилася, внаслідок чого шестеро людей загинуло і ще п`ятеро були госпіталізовані у тяжкому стані.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на місцеві ЗМІ, трагедія сталася в столиці однойменної провінції Коррієнтес. Причин обвалення поки що не встановлено.

«Коли будівельники бетонували перекриття для установки водяного бака на сьомому поверсі будівлі на вулиці Сан-Мартін у місті Коррієнтес, сталося обвалення. В результаті загинуло шестеро людей, ще п`ятьох госпіталізовано у тяжкому стані», – повідомив представник місцевої поліції Серхіо АГІЛАР в ефірі аргентинського телеканалу Todo Noticias.

На місці обвалення працюють рятувальники.