В Аргентині обвалилася будівля: загинуло шестеро людей
08:57, 23 березня 2012Світ
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Ще п`ятеро були госпіталізовані у тяжкому стані.
В Аргентині обвалилася будівля, що зводилася, внаслідок чого шестеро людей загинуло і ще п`ятеро були госпіталізовані у тяжкому стані.
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на місцеві ЗМІ, трагедія сталася в столиці однойменної провінції Коррієнтес. Причин обвалення поки що не встановлено.
«Коли будівельники бетонували перекриття для установки водяного бака на сьомому поверсі будівлі на вулиці Сан-Мартін у місті Коррієнтес, сталося обвалення. В результаті загинуло шестеро людей, ще п`ятьох госпіталізовано у тяжкому стані», – повідомив представник місцевої поліції Серхіо АГІЛАР в ефірі аргентинського телеканалу Todo Noticias.
На місці обвалення працюють рятувальники.
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