Польське безробіття сягнуло рекордної позначки

Рівень безробіття в Польщі – найбільшій країні Східної Європи, що входить в Євросоюз, минулого місяця зріс до рекордних за останні п'ять років 13,5% з 13,2% в січні.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польського Держкомстату, попереднього свого рекордного значення безробіття досягло в лютому минулого року на рівні 13,4%, після чого почало знижуватися.

GUS повідомив у понеділок, що безробітними в 38,5-мільйонній країні на кінець минулого місяця було зареєстровано 2,168 млн. чоловік.

У лютому безробітними зареєструвалися 211,8 тис. чоловік, а з реєстру виключено 163 тис. чоловік.

Кількість заявок роботодавців на працевлаштування склала 37,5 тис. після 31,1 тис. у січні і 34,5 тис. в лютому минулого року.

Як повідомляв УНІАН, безробіття в Польщі, котра з липня по жовтень утримувалася на мінімальному за весь минулий рік рівні 11,8%, у грудні склала 12,5%.

Довідка УНІАН. Безробіття в Польщі почало різко знижуватися після вступу країни в 2004 році в Європейський Союз, досягши до кінця 2008 року рівня менше 9% з майже 20%.