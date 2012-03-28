Венеція тоне швидше, ніж гадали
Венеція йде під воду, накреняючись до сходу, із середньою річною швидкістю до 4 мм у рік, що істотно більше, ніж уважалося раніше
Венеція прискорила занурення під воду, повідомляє ICTV.
Як показали останні виміри, зроблені за допомогою супутника, Венеція йде під воду, накреняючись до сходу, причому середня швидкість занурення становить до 4 мм у рік, що істотно більше, ніж уважалося раніше.
На цей момент спостереження із супутника не виявляли крену, а попередні дослідження дозволяли сподіватися, що осідання ґрунту стабілізувалося і гідротехнічні спорудження надійно захищають місто від затоплення. Однак тепер фахівці з Океанографічного інституту Скріппса Університету Каліфорнії виявили, що це не так.
При двоміліметровому середньорічному осіданні ґрунту і такому ж темпі росту рівня Адріатичного моря у Венеціанській лагуні сумарна швидкість занурення міста під воду сягає 4 мм у рік. У результаті до 2032 року Венеція може опуститися ще на 80 мм.
Ці висновки підтверджує звіт Американського геофізичного союзу, опублікований сьогодні, 28 березня, у журналі Geochemistry, Geophysics, Geosystems.
Океанографічний інститут Скріппса проводив дослідження разом з Університетом Майамі та італійською компанією Tele-Rilevamento Europa, що спеціалізується в галузі моніторингу деформацій земної кори.
В XX столітті Венеція поринала із середньою швидкістю до 5 мм у рік, у цілому опустившись на 23 см, з яких 12 см склало просідання ґрунту, а ще 11 см додалося за рахунок підняття рівня моря.
Останнім часом частота повеней зросла, і чотири-п'ять разів на рік жителі більшої частини Венеції змушені ходити по дерев'яних настилах.