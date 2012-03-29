Болгарія пропонує Путіну залишатися друзями

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що його країна відмовилася від співпраці з російською корпорацією «Атомстройекспорт»

Прем'єр-міністрБолгаріїБойкоБорисовзаявив,що йогокраїнавідмовиласявід співпраціз російськоюкорпорацією«Атомстройекспорт»,повідомляєРадіоСвобода.



Причиноювідмовисталадорожнечапроекту:за оцінкамиБолгарії, будівництвоАЕСвм.БеленнаДунаїобійдетьсяв 6,7мільярдів євро,азахіднихінвесторівдо участізалучити невдалося.



Борисовповідомив,що Болгаріявикупитьпризначенийдлянеї першийреактор, вжепобудованийврамкахпроекту.



Засловамиболгарськогопрем'єра, вінобговоривситуацію, що склалася,з російськимпрем'єр-міністромВолодимиромПутіним,і висловивсподівання,що Росіяі Болгаріязалишатьсядрузями,незважаючина відмовувід проекту.

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