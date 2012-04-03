ФБР заарештувало російську шпигунку Чапман за зваблення співробітника Обами

Як повідомляє The Independent, про це розповів глава контррозвідки ФБР Френк Фільюцці в першому епізоді документального серіалу "Сучасні шпигуни".

За словами глави контррозвідки ФБР, Чампан "підбиралася все ближче і ближче до все більш і більш високопоставлених людей ... вона підібралася досить близько, щоб це нас стало турбувати".

Як пише Лента.ru, глава контррозвідки відмовився повідомити ім`я конкретної людини, якого планувала спокусити Чапман.

Влада США заарештувала десять російських шпигунів, включаючи Анну Чапман, влітку 2010 року. Затримані визнали свою провину, після чого їх обміняли на кількох людей, заарештованих в Росії за звинуваченням в роботі на іноземну розвідку.

Документальний фільм "Сучасні шпигуни" виходить з 2 квітня по понеділках на каналі "Бі-бі-сі 2". У першій серії, крім Фільюцці, знялися британські шпигуни, проте їх особи творці фільму приховали.

Крім того, у першій серії інтерв`ю дав іракський хімік Рафед Ахмед Альван аль-Джанабі, відомий також під кодовим ім`ям "Curveyball". Він розповів, що вигадав відомості про виробництво біологічної зброї в лабораторії, щоб спровокувати вторгнення в Ірак і повалення режиму Саддама Хусейна. Зізнання аль-Джанабі вже публікували німецькі ЗМІ в серпні 2011 року.