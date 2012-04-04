ЗМІ: Ізраїль відклав війну з Іраном на 2013 рік

Про це повідомляють ізраїльські газети з посиланням на високопоставлені джерела в оборонних колах Ізраїлю, пише cursorinfo.co.il

За інформацією джерел, санкції, вжиті проти Ірану, починають приносити результат. Крім цього, військові заявляють, що очікується завершення переговорів між Іраном і шістьма країнами заходу.

"Теоретично, атака на Іран може статися і цього року, але реальними термінами є 2013", - цитують ЗМІ джерела. Також повідомляється, що США та Ізраїль дотримуються єдиної думки, згідно з яким іранське керівництво ще не прийняло стратегічного рішення почати збагачення урану з військовими цілями.

Напередодні прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу заявив, що економічні санкції проти Ірану починають діяти, однак до сих пір немає жодних реальних ознак того, що вони підштовхують іранський режим до згортання свого ядерної проекту.