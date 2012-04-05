Посол США відкрив «Вікно в Америку»

Як передає кореспондент УНІАН, проект “Вікно в Америку” втілює Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні.

У рамках проекту бібліотека одержала колекцію книжок, онлайнові бази даних та колекції документальних і класичних американських художніх фільмів, а також комп'ютери з підключенням до інтернету, телевізор і DVD-програвач. Все це розміщено в окремому приміщенні бібліотеки. Вартість обладнання становить 30 тис дол. Це вже 29-й центр “Вікно в Америку”, відкритий в Україні.

Д.Теффт зазначив, що відвідувачі Хмельницької обласної бібліотеки завдяки цьому проекту зможуть вивчати американську культуру.

Довідка УНІАН. Проект “Вікно в Америку” покликаний сприяти взаєморозумінню між США та Україною шляхом реалізації різноманітних культурних й освітніх програм, надання актуальної інформації про США: бізнес, освіту, програми обмінів та допомоги тощо, вивчення англійської мови.