Посол США відкрив «Вікно в Америку»
4 квітня в Хмельницькій обласній універсальний бібліотеці імені Островського Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт відкрив центр “Вікно в Америку”.
Як передає кореспондент УНІАН, проект “Вікно в Америку” втілює Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні.
У рамках проекту бібліотека одержала колекцію книжок, онлайнові бази даних та колекції документальних і класичних американських художніх фільмів, а також комп'ютери з підключенням до інтернету, телевізор і DVD-програвач. Все це розміщено в окремому приміщенні бібліотеки. Вартість обладнання становить 30 тис дол. Це вже 29-й центр “Вікно в Америку”, відкритий в Україні.
Д.Теффт зазначив, що відвідувачі Хмельницької обласної бібліотеки завдяки цьому проекту зможуть вивчати американську культуру.
Довідка УНІАН. Проект “Вікно в Америку” покликаний сприяти взаєморозумінню між США та Україною шляхом реалізації різноманітних культурних й освітніх програм, надання актуальної інформації про США: бізнес, освіту, програми обмінів та допомоги тощо, вивчення англійської мови.