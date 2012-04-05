МВФ схвалив виконання антикризової програми в Португалії

03:19, 05 квітня 2012
Світ
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) надасть Португалії черговий кредитний транш у розмірі 5,17 млрд євро.

Малюнок з сайту EcoTretas

Рішення ухвалене за підсумками ревізії виконання реалізованої Лісабоном антикризової програми.

В рамках програми МВФ виділяє Португалії понад 18 млрд євро. Уся програма оцінюється в 27,63 євро.

Раніше МВФ і ЄС погодилися виділити Португалії пакет фінансової допомоги обсягом 78 млрд євро.

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