МВФ схвалив виконання антикризової програми в Португалії

Міжнародний валютний фонд (МВФ) надасть Португалії черговий кредитний транш у розмірі 5,17 млрд євро.

Рішення ухвалене за підсумками ревізії виконання реалізованої Лісабоном антикризової програми. В рамках програми МВФ виділяє Португалії понад 18 млрд євро. Уся програма оцінюється в 27,63 євро. Раніше МВФ і ЄС погодилися виділити Португалії пакет фінансової допомоги обсягом 78 млрд євро.

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