МВФ схвалив виконання антикризової програми в Португалії
03:19, 05 квітня 2012Світ
616 0
Міжнародний валютний фонд (МВФ) надасть Португалії черговий кредитний транш у розмірі 5,17 млрд євро.
Малюнок з сайту EcoTretas
Рішення ухвалене за підсумками ревізії виконання реалізованої Лісабоном антикризової програми.
В рамках програми МВФ виділяє Португалії понад 18 млрд євро. Уся програма оцінюється в 27,63 євро.
Раніше МВФ і ЄС погодилися виділити Португалії пакет фінансової допомоги обсягом 78 млрд євро.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter