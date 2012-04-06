Яхта «Скорпіус» з українцями на борту знайшлася: капітан вийшов на зв'язок

Яхта з українсько-російським екіпажем "Скорпіус", що здійснює подвійну навколосвітню подорож через Північний і Південний полюси, знайшлася. Про це повідомляє ТСН.

"Скорпіус" 4 доби не виходив на зв'язок. Зараз яхта перебуває біля берегів Антарктиди і кожна крижина може серйозно пошкодити невелике судно.

Лише у п'ятницю, 6 квітня, вдалося додзвонитися до капітана судна Сергія Низовцева. Він пояснив, що яхта потрапила у крижане поле, дмуть потужні зустрічні вітри і тому вони долають лише по 15-20 миль за добу.

На супутниковий зв'язок не виходили, бо в тих широтах за такої погоди він працює нестабільно.

"Ну, може бути погода, хмари. Ірідіум досить нестійкий, працює, коли низька хмарність. Зараз ми знаходимося біля острова Десепшн, є такий острів за 70 миль від Беллінсгаузена. Сподіваємося сьогодні пізно ввечері до Беллінсгаузена добратися", - повідомив капітан.