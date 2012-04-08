Гімалайська лавина вбила 135 пакистанських військових

Командування Збройних сил Пакистану визнало загибель під лавиною 135 своїх військовослужбовців на льодовику Сіачин на індійсько-пакистанському кордоні, передає ІТАР-ТАСС.

"Поки що нам так і не вдалося знайти тих, хто вижили в цій катастрофі, але пошуково-рятувальні роботи з настанням ранку все одно будуть продовжені", - повідомили в прес-службі пакистанської армії.

Напередодні вранці потужна лавина похоронила під собою базу прикордонних військ Пакистану, розташовану на льодовику в секторі Гаярі, де знаходилися 135 пакистанських військовослужбовців, які несли службу в цьому районі країни. Відразу після події туди були направлені рятувальна техніка і армійські вертольоти. У пошуку також задіяні спеціально навчені собаки. З-під снігу вдалося витягти лише тіла 30 загиблих. Однак через добу після того, що сталося, шансів знайти живих майже не залишилося.

Пошуки ускладнюються дуже несприятливими погодними умовами - температура повітря знизилася до мінус 40 градусів, іде сильний сніг.

Льодовик Сіачин, розташований між хребтами Каракорум і Балторо в Гімалаях на висоті 6 тис. метрів, з 1984 року є спірною територією між Пакистаном та Індією. Обидві країни обговорюють проблему його демілітаризації.