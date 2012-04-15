Тривають зіткнення з талібами в Кабулі

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-секретаря МВС Афганістану.



За його словами, в результаті серії терористичних атак, вчинених бунтівниками в афганській столиці вбито 17 терористів, поранено 17 співробітників загону швидкого реагування поліції, поранення отримали також 14 мирних громадян. Всього, за його даними, в Кабулі сталося три терористичних напади (раніше закордонні ЗМІ повідомляли про сім).



Прес-служба МВС також повідомила, що в районах Паштун-Кот, Вазір Акбар Хан і Дар уль-Гаман афганської столиці зіткнення бойовиків з поліцією тривають.



За даними МВС, крім Кабула, бойовики атакували в неділю урядові будівлі, військові бази і аеродром в провінціях Нангархар, Логар і Пактія.



Як зазначають спостерігачі, всі терористичні напади в Афганістані сьогодні почалися одночасно протягом півгодини - з 13.30 до 14.00, - що свідчить про їх скоординованість.



Раніше прес-секретар талібів Забіулла Моджахед повідомив, що 15 квітня радикальний рух "Талібан" почав свій традиційний весняний наступ.