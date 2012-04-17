У Чилі стався сильний землетрус
09:18, 17 квітня 2012Світ
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Магнітуда підземних поштовхів становила 6,6.
Землетрус у Чилі. Фото: www.globallookpress.com
У Чилі стався сильний землетрус, повідомляє радіо «Свобода».
За даними Геологічної служби США, магнітуда підземних поштовхів становила 6,6. Епіцентр землетрусу розташований за 120 кілометрах на північний захід від столиці країни - міста Сантьяго.
Повідомлень про руйнування і постраждалих поки що немає. Місцеві жителі зазначають, що відчували коливання протягом однієї хвилини.
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