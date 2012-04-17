У Москві шестиповерхова будівля склалася як картковий будинок: є жертви

У ніч на вівторок на півдні Москви обрушилася недобудована шестиповерхова будівля, повідомляє РІА «Новости». За останніми даними ГУМНС Москви, постраждали 11 осіб, які вночі вели будівельні роботи і не встигли вчасно залишити споруду. Ще один із робітників загинув. МНС вважає, що більше людей під завалами не залишилося.

Адміністративна споруда зруйнована практично повністю, над уламками - лише залишки каркаса. За даними МНС, за лічені секунди в будівлі "склались" одразу всі шість поверхів, площа обвалення склала 2,5 тисячі квадратних метрів.

Точні причини катастрофи з'ясовують слідчі і співробітники МНС, проте вже з'явилися дані, що будівництво велося з грубими порушеннями.

У прес-службі ГУМНС РІА повідомили, що будівля, яка зруйнувалася, розташована на території ВАТ "Дослідно-експериментальний завод "Грейфер", обгородженої високим парканом.

Будівля не призначалася для житла і зводилася як офісна.

"Просто так відразу всі шість перекриттів скластися, як листковий пиріг, не могли", - повідомив журналістів заступник начальника ГУ МНС по Москві Ілля Денисов. За однією з версій рятувальників, обвалення могло статися "при заливці перекриттів рідким бетоном".