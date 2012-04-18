Польща пропонує Україні обмінятися молоддю

Про це УНІАН повідомили у польському Міністерстві освіти (MEN), зауважуючи, що відповідний проект договору з найбільшим своїм безпосереднім східним сусідом був переданий українському Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту ще в 2009 році.

"Проект передбачає створення Ради фонду та з обох сторін управлінських інституцій, котрі були б відповідальні за адміністративні та організаційні роботи. Діяльність фонду була б фінансована за кошти бюджетів обох держав", - відзначили в польському міністерстві.

Прес-служба, відповідаючи на запит агентства, не уточнила, який міг би бути бюджет створюваного фонду та скільки молодих людей могло би взяти участь в проектах обміну.

"У процесі подальшої роботи над проектом можна буде визначити розмір можливого дофінансування, кількість учнів та термінів підписання договору", - відзначили у міністерстві, зауваживши, що поки не отримала відповіді на свою пропозицію від української сторони.

Прес-служба також повідомила, що Польща реалізує програми обміну молоді - на підставі міжурядових договорів - із найбільшим безпосереднім своїм західним сусідом, Німеччиною (з 1991 року) та з північним сусідом - Литвою (з 2007 року).

За даними організації польсько-німецької молодіжної співпраці (PNWM), котра реалізує молодіжні обміни між Польщею та Німеччиною, у 2010 році на її проекти було виділено 8,5 мільйонів євро (5 млн євро виділив німецький, а 3,5 млн євро польський уряд).

З 1991 року в молодіжних проектах PNWM взяло участь понад 2 мільйони людей, в тому числі, понад 100 тисяч торік.

Представник польської організації FRSE, яка реалізує молодіжні обміни між Польщею та Литвою, Евеліна Мілонь повідомила УНІАН, що минулорічний бюджет проектів становив близько 200 тисяч євро, 80% якого профінансував польський уряд.

"Ми прагнемо до того, аби проект фінансувався порівну, а нинішня різниця виникає з кризи у Литві", - сказала співрозмовник агентства.

Вона додала, що з початку діяльності фонду у проектах організації взяло участь щонайменше 5 тисяч молодих людей.

Довідка УНІАН. Проект молодіжних обмінів між Україною та Польщею з 2006 по 2008 рік реалізувала польсько-українська фундація PAUCI в рамках програми Polska Pomoc польського Міністерства закордонних справ, котре, однак, в 2009 році викреслило цей проект з числа пріоритетних.

За три роки реалізації проекту в ньому взяли участь близько 2,5 тисячі молодих людей з 150 українських та польських шкіл.