Назарбаєв призначив нового посла в Україні

01:14, 26 квітня 2012
Світ
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Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв призначив послом в Україні Заутбека Турісбекова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента Казахстану.

«Турісбеков Заутбек Каусбекович призначений Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні, його звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Казахстан у Російській Федерації», - говориться в повідомленні.

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