Назарбаєв призначив нового посла в Україні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента Казахстану.

«Турісбеков Заутбек Каусбекович призначений Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні, його звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Казахстан у Російській Федерації», - говориться в повідомленні.