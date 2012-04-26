Назарбаєв призначив нового посла в Україні
01:14, 26 квітня 2012Світ
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Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв призначив послом в Україні Заутбека Турісбекова.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента Казахстану.
«Турісбеков Заутбек Каусбекович призначений Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні, його звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Казахстан у Російській Федерації», - говориться в повідомленні.
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