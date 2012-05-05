Саркозі скорочує відставання

Напередодні другого туру виборів президента Франції розрив між кандидатом від соціалістів Франсуа Олландом та чинним президентом Ніколя Саркозі - скоротився до 4%.

Ранішеопитуванняпоказували,що розривміжкандидатамиваріювавсявід6% до10% на користьФ.Олланда, повідомляєReuters.



Заданими організаціїIfop-Fiducial, наразі заФ.Олландаготовівіддатисвоїголоси52%респондентів,зайогоконкурента- 48%.Вопитуванні,що тривало з1по 4травня,взялиучасть1225 осіб.



Головнаінтригаполягаєвтому, комудістанутьсяголосикрайніх правих.ЇхкандидатМарінлеПенотрималав першомутурі18%.Виступаючипередсвоїмиприхильниками, вона оголосила,що вкине вурнупорожнійбюлетень ізакликаласвоїхвиборцівголосуватина власнийрозсуд,повідомляєРосБізнесКонсалтинг.

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