Через зсув грунту в Непалі зникло троє українців

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, всього внаслідок зсуву грунту 5 чоловік загинуло і понад 50 зникло безвісти.

За даними Посольства України в Республіці Індія, зниклими вважаються троє українців, які у складі групи українських туристів (всього 4 осіб) перебували на відпочинку в районі інциденту.

На місці зсуву грунту проводяться рятувальні роботи із залученням місцевої поліції, армійських підрозділів, військового вертольоту. Контроль за ходом рятувальних робіт здійснюється на рівні уряду Непалу.

Посольством України в Індії у взаємодії з Почесним консулом України у Непалі встановлено зв’язок з координаційним центром із проведення рятувальних робіт у столиці Непалу, а також підтримується контакт з громадянкою України, яка знаходиться на місці трагедії.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві Україні в Індії та у Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України.