Польським жінкам на 7 років підвищать пенсійний вік
00:21, 12 травня 2012Світ
987 0
Парламент Польщі схвалив законопроект, що передбачає поетапне підвищення в країні пенсійного віку.
Післяпідвищенняпенсійнийвікстановитиме67 років- якдлячоловіків,такідляжінок.Сьогодні вінстановить65 і60років відповідно,повідомляєРадіоСвобода.
Передбачається,що підвищенняпенсійноговіку,якерозпочнетьсяз січня,будезавершенодлячоловіківв 2020році,адляжінок- в2040-му.
До тогочасу,за експертнимипрогнозами, більше половинивсіхжителівкраїнибудутьстарші50років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter