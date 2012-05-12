Польським жінкам на 7 років підвищать пенсійний вік

Парламент Польщі схвалив законопроект, що передбачає поетапне підвищення в країні пенсійного віку.

Післяпідвищенняпенсійнийвікстановитиме67 років- якдлячоловіків,такідляжінок.Сьогодні вінстановить65 і60років відповідно,повідомляєРадіоСвобода.



Передбачається,що підвищенняпенсійноговіку,якерозпочнетьсяз січня,будезавершенодлячоловіківв 2020році,адляжінок- в2040-му.



До тогочасу,за експертнимипрогнозами, більше половинивсіхжителівкраїнибудутьстарші50років.

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