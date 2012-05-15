Обама передав, що не приїде до Росії

Президент США Барак Обама не приїде на азіатсько-тихоокеанський саміт, який відкривається у Владивостоці на початку вересня і на якому головуватиме президент Росії Володимир Путін.

ЯкзаявивупонеділокБілий дім,під час форумуАзіатсько-Тихоокеанськогоспівробітництва (АТЕС) вСША проходитимеНаціональнийконвент(з'їзд)Демократичноїпартії,який офіційновисунеБаракаОбамукандидатомнанаступну президентську каденцію.



Одинз помічниківамериканськогопрезидентавідкинувприпущенняпро те, що буцімто рішенняОбами неїхатидо Росіїприйнятоу відповідьназаявуПутіна неїхатинасаміт"великоївісімки" вСША.

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