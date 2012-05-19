ОМОН розігнав табір опозиції в Москві

02:30, 19 травня 2012
Світ
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ОМОН розігнав табір опозиції, що розташувався на Кудрінській площі в Москві, і затримав кілька десятків людей.

Про цевнічнасуботу, 19травня,повідомиврядкористувачівTwitter.

Утвіттеріарт-групи"Війна" повідомляється,щоОМОНпереслідуєтікаючих.

Згідно з повідомленнямирізних користувачів, поліцейськізатрималидо 30осіб.

Стихійнийтабірсупротивниківчинної владиутворився тутпіслятого, як 16травня поліцейськірозігналианалогічнийтабірнаЧистихставках, нагадуєЛента.ру.

 

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