ОМОН розігнав табір опозиції в Москві
02:30, 19 травня 2012Світ
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ОМОН розігнав табір опозиції, що розташувався на Кудрінській площі в Москві, і затримав кілька десятків людей.
Про цевнічнасуботу, 19травня,повідомиврядкористувачівTwitter.
Утвіттеріарт-групи"Війна" повідомляється,щоОМОНпереслідуєтікаючих.
Згідно з повідомленнямирізних користувачів, поліцейськізатрималидо 30осіб.
Стихійнийтабірсупротивниківчинної владиутворився тутпіслятого, як 16травня поліцейськірозігналианалогічнийтабірнаЧистихставках, нагадуєЛента.ру.
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