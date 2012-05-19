ОМОН розігнав табір опозиції в Москві

ОМОН розігнав табір опозиції, що розташувався на Кудрінській площі в Москві, і затримав кілька десятків людей.

Про цевнічнасуботу, 19травня,повідомиврядкористувачівTwitter.



Утвіттеріарт-групи"Війна" повідомляється,щоОМОНпереслідуєтікаючих.



Згідно з повідомленнямирізних користувачів, поліцейськізатрималидо 30осіб.



Стихійнийтабірсупротивниківчинної владиутворився тутпіслятого, як 16травня поліцейськірозігналианалогічнийтабірнаЧистихставках, нагадуєЛента.ру.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter