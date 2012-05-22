Петербурзький "Майдан" вирішив триматися поки можливо
02:22, 22 травня 2012Світ
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У Петербурзі загальні збори громадських активістів, які розбили табір в сквері біля Ісаакіївського собору, постановили, що йти слід тільки у разі силового впливу.
Притакому розвиткуподійтабір, швидшеза все,переміститьсявОлександрівськийсад,повідомляє міськийінтернет-ресурсФонтанка.ру.
Упонеділокпетербурзькавлада оголосилапро закриттяскверуу зв'язкуз ремонтомдоріжок доДняміста.
УМосквівпонеділокдіяливідразудва таборигромадських активістів- наАрбатіінаКудрінській площі.
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