Петербурзький "Майдан" вирішив триматися поки можливо

02:22, 22 травня 2012
Світ
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У Петербурзі загальні збори громадських активістів, які розбили табір в сквері біля Ісаакіївського собору, постановили, що йти слід тільки у разі силового впливу.

Притакому розвиткуподійтабір, швидшеза все,переміститьсявОлександрівськийсад,повідомляє міськийінтернет-ресурсФонтанка.ру.

Упонеділокпетербурзькавлада оголосилапро закриттяскверуу зв'язкуз ремонтомдоріжок доДняміста.

УМосквівпонеділокдіяливідразудва таборигромадських активістів- наАрбатіінаКудрінській площі.

 

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