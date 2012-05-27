У Москві створено Український конгрес

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, головою правління УКР обрано Любов Дяченко. За неї віддали свої голоси 11 делегатів.

У роботі засідання брали участь керівники і члени українських регіональних організацій РФ і Москви. В той же час до ухвалення рішень було визначено 37 делегатів - керівників (або уповноважені ними представники) регіональних організацій.

Керувати УКР буде правління з 13 осіб. Крім того, визначено рахунково-ревізійну комісію УКР.

Впродовж трьох місяців учасники засідання мають зібрати необхідні документи з регіональних відділень, створених в більш ніж половині суб'єктів РФ, для подачі їх до органів реєстрації РФ.

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня Верховний суд Росії ухвалив рішення про ліквідацію Об'єднання українців Росії і вилучення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ було остаточно ліквідовано Федеральну національно-культурну автономію українців Росії (ФНКА УР), яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов Мін’юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду «Родина» Журавльова, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

29 лютого 2012 року для запобігання створенню невідомими особами нової ФНКА УР в Москві відбувся засновницький з'їзд по створенню Федеральної української національно-культурної автономії (ФУНКА), яка повинна замінити ФНКА УР.