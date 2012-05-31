Ізраїль упевнений, що удар по Ірану не зіпсує його відносин із США

Міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак заявив, що "Ізраїль сам буде приймати рішення про те, наносити чи удар по Ірану і коли саме це робити".

Виступаючи30 травня наконференціїІнститутуНаціональноїБезпеки,він такожзаявив,що з цього приводуіснуютьпевнірозбіжності зСША,алеприцьому висловивупевненістьвтому,щоз огляду на спільніціліта інтереси особливівідносиниміжВашингтономіЄрусалимомзбережуться,повідомляєкореспондентРадіоСвобода.



Натійжеконференції вінзробив ііншугучну заяву,повідомивши,щовразіпровалумирнихпереговорівз Палестинськоюавтономією,Ізраїль маєзамислитисяпро те, щобзалишитиЗахіднийберегповністюбезбудь-якихумов.



СпікерглавиПалестинськоїавтономіїМахмудаАббасаНабільАбуРудейназаявив,що такийкрокІзраїлюпризведедо того,щоуАвтономіїбудуть тількитимчасові кордони,аце невлаштовуєпалестинськекерівництво.ВладаПАзгоднана державутількивмежах 1967року ізі столицеювЄрусалимі.

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