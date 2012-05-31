Ізраїль упевнений, що удар по Ірану не зіпсує його відносин із США

01:20, 31 травня 2012
Світ
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Міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак заявив, що "Ізраїль сам буде приймати рішення про те, наносити чи удар по Ірану і коли саме це робити".

Виступаючи30 травня наконференціїІнститутуНаціональноїБезпеки,він такожзаявив,що з цього приводуіснуютьпевнірозбіжності зСША,алеприцьому висловивупевненістьвтому,щоз огляду на спільніціліта інтереси особливівідносиниміжВашингтономіЄрусалимомзбережуться,повідомляєкореспондентРадіоСвобода.

Натійжеконференції вінзробив ііншугучну заяву,повідомивши,щовразіпровалумирнихпереговорівз Палестинськоюавтономією,Ізраїль маєзамислитисяпро те, щобзалишитиЗахіднийберегповністюбезбудь-якихумов.

СпікерглавиПалестинськоїавтономіїМахмудаАббасаНабільАбуРудейназаявив,що такийкрокІзраїлюпризведедо того,щоуАвтономіїбудуть тількитимчасові кордони,аце невлаштовуєпалестинськекерівництво.ВладаПАзгоднана державутількивмежах 1967року ізі столицеювЄрусалимі.

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