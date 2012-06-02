У Сирії звільнили більше 200 ув'язнених

Уряд Сирії звільнив з тюрми 223 підозрюваних в участі в збройних зіткнень, які тривають в країні вже більше року.

Звільненняув'язненихє відповіддюназаклик, адоесованийпрезидентовіСиріїБашаруАсадугенеральнимсекретаремООНПанГіМуноміспецпосланцемООНіЛіги арабських державКофіАннаном, повідомляєAFP.



Призвільнення ув'язнених, 210з яких утримувалисьу в'язниціДамаска, були присутніспостерігачіООН.



Ще близько500осіб булизвільненівчетвер.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter