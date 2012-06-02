У Сирії звільнили більше 200 ув'язнених
02:37, 02 червня 2012Світ
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Уряд Сирії звільнив з тюрми 223 підозрюваних в участі в збройних зіткнень, які тривають в країні вже більше року.
Звільненняув'язненихє відповіддюназаклик, адоесованийпрезидентовіСиріїБашаруАсадугенеральнимсекретаремООНПанГіМуноміспецпосланцемООНіЛіги арабських державКофіАннаном, повідомляєAFP.
Призвільнення ув'язнених, 210з яких утримувалисьу в'язниціДамаска, були присутніспостерігачіООН.
Ще близько500осіб булизвільненівчетвер.
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