Грузія восени може отримати від ЄС План дій

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на спільному з міністром закордонних справ Грузії Григолом Вашадзе брифінгу з нагоди започаткування візового діалогу між ЄС та Грузією.

“Ми готуємо План дій для Грузії, і, сподіваюсь, на початку осені я зможу поїхати до Грузії і представити його”, - додала С.Мальмстрьом.

Єврокомісар зазначила, що План дій з лібералізації візового режиму буде подібний до планів дій для інших країн “Східного партнерства”, зокрема, для України та Молдови.

“Звичайно, буде здійснюватися оцінка на індивідуальній базі... Однак всі плани за структурою схожі”, - сказала С.Мальмстрьом.

У свою чергу Г.Вашадзе зазначив, що початок візового діалогу з ЄС є значним досягненням для Грузії.

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Як повідомляв УНІАН, Плани дій з лібералізації візового режиму для країн “Східного партнерства” передбачають два етапи – законодавчі зміни та реформи з їх реалізації на практиці. Плани дій побудовані на чотирьох основних пріоритетах: захищеність документів, управління кордонами, загальна безпека та зовнішній вимір, який включає в себе, в тому числі, політику в сфері міграції та надання притулку.

Довідка УНІАН. Євросоюз надав Україні План дій з лібералізації візового режиму на саміті у листопаді 2010 року. Виконання Плану дій має стати підставою для скасування візового режиму між Україною та ЄС.