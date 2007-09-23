ВПС США відновили групу стратегічного планування

Командування ВВС США відновило групу стратегічного планування Checkmate ("Шах і мат"), яка була створена в 1970-х роках для підготовки докладних сценаріїв протистояння з Радянським Союзом.

Найбільш вірогідним супротивником США називають Іран, проте діяльність Checkmate не обмежуватиметься розробкою планів війни з однією конкретною країною. Серед загроз розглядаються Північна Корея і Китай, пише газета The Sunday Times.

До Checkmate ввійшли два-три десяткм вищих офіцерів і військових експертів. Вони підзвітні безпосередньо командувачеві ВПС США генералові Майклу Мослі. Члени групи дістали прямий доступ до чиновників Білого дому і розвідувальних агентств.

Після закінчення Холодної війни ВВС США фактично відмовилися від послуг Checkmate. Група була зібрана тільки одного разу - 1991 року, для підготовки планів повітряного удару по Іраку в рамках операції "Буря в пустелі".

У пресі неодноразово з`являлися повідомлення про те, що американське командування розробляє план війни з Іраном. Офіційно американська адміністрація не підтверджує дані щодо підготовки удару. У Білому домі обмежуються заявами, що США розглядають всі варіанти розвитку подій навколо іранської ядерної програми.

Лента.ру