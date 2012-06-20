Росія заперечує участь своїх кораблів у навчаннях в Сирії

"Нині ВДК "Калінінград" бере участь у Кільському тижні, після чого повернеться до порту базування. Ніяких далеких походів з його участю не планується", - сказав співрозмовник РІА "Новости".



Коментуючи інформацію ЗМІ про нібито плановані великомасштабні міжнародні навчання на території Сирії за участю Росії, представник Міноборони сказав: "Повідомлення з подібною дезінформацією, які почастішали в останні тижні в деяких ЗМІ з посиланням на різні розвідувальні та супутникові джерела, спрямовані на подальшу ескалацію обстановки в Сирії, а не на відображення існуючих реалій".



Раніше іранські ЗМІ, а також арабський телеканал повідомили, що в найближчі тижні такі навчання відбудуться як на території Сирії, так і в акваторії цієї держави. Повідомлялося також про те, що Єгипет дозволив прохід через Суецький канал дванадцяти китайським кораблям.



Радник президента Сирії з політичних та інформаційних питань Бусейна Шаабан у вівторок повідомила, що дані закордонних ЗМІ про нібито заплановані в найближчі тижні військові навчання за участю Росії, Китаю, Ірану та Сирії на сирійській території не відповідають дійсності.