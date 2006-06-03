Стали відомі імена викрадених в Іраку працівників російського Посольства

Стали відомі імена викрадених в Іраку росіян. Як передає "Перший канал", викрадено третього секретаря посольства Федора Зайцева, співробітників посольства Рината Агліуліна, Анатолія Смирнова, Олега Федосєєва.

Сьогодні вдень в Багдаді був убитий співробітник дипмісії Віталій Титов і викрадено ще чотирьох співробітників посольства Росії в Іраку. За інформацією очевидців, озброєні люди на автомобілях перекрили дорогу, якою їхали дипломати, після чого відкрили вогонь. У результаті один працівник російського посольства загинув, решту було захоплено і відвезено в невідомому напрямі. МЗС РФ, офіційно підтвердивши цю інформацію, повідомив, що, тільки-но стало відомо про надзвичайну подію, був створений оперативний штаб для координації дій з метою швидкого звільнення захоплених.

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