До річниці війни росіяни видали двотомник про українських націоналістів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, видання вийшло тиражем 1 тис. екземплярів і найближчими днями з'явиться в магазинах Москви, частина буде розповсюджуватися в Україні.

Як повідомив керівник Федерального архівного агентства, доктор історичних наук Андрій Артизов, виходу збірки передувала серйозна робота в російських, німецьких, українських, білоруських і польських архівах. При цьому він підкреслив, що офіційно українські фахівці не брали участі в роботі, хоча їм і пропонували. За його словами, російські архівісти самостійно їздили у відрядження до Києва, Львова, де отримували архівні документи.

«Всього до збірки включено понад півтисячі документів, 80% яких вперше публікуються, а 90% - вперше публікуються російською – були зроблені переклади з німецької, української та польської», - сказав він.

За словами А.Артизова, мовою справжніх джерел збірка змушує замислитися над такими складними питаннями як взаємозв'язок між національним рухом і колабораціонізмом, де кінчається одне й починається інше, які методи можливі й виправдані, а які ні в ім'я створення власної національної держави.

«Скажу прямо – простих відповідей на ці запитання немає й тут велике поле для серйозної дослідницької роботи», - сказав він.

А.Артизов вважає, що головне наперед не виставляти якихось політичних і юридичних оцінок, залишивши цю проблему для наукового аналізу фахівців, у ході якого поступово вироблятиме точка зору наближена до істини.

«Насправді політичного замовлення не було, але ви не повірите, що його не було. Я скажу, що ми - укладачі не дозволили собі там де самі писали текст стосовно історичної, археографічної передмови і коментарів, жодного юридичного або ідеологічного ярлика на адресу учасників подій минулого століття незалежно від того по який бік бар'єру вони знаходилися», - сказав він.

Окрім цього, А.Артизов повідомив, що на всіх фотографіях залишився архівний шифр і кодування, щоб дослідники могли знайти її в архівах.

«Вихід цього двотомника буде надзвичайно корисний для тих, хто дійсно прагне зрозуміти де була правда. Іншого шляху пізнання минулого, окрім як через шлях розсекречення архівів для вчених, немає», - сказав він.

При цьому А.Артизов повідомив, що після того, як тираж буде продано, ці документи будуть розміщені в Інтернеті на сторінці російських архівів.

Відповідаючи на запитання УНІАН, який масив документів по цій темі продовжують мати гриф «таємно», А.Артизов повідомив, що залишилися секретні архіви, в першу чергу в спецслужб. За його словами, не виключено, що в майбутньому буде опубліковано документи про діяльність українських організацій після війни – до 1956 року.

Також він повідомив, що достатньо багато документів стосується безпосередньо Степана Бандери, а також діяльності НКВС.

«У виданні маса матеріалів про те, як одні вбивали інших. Ми не вибирали й не ставали на чийсь бік. Ми не займаємося інтерпретацією подій, публікуємо справжні документи з нейтральними коментарями, а висновки хай робить кожен сам», - запевнив він.

А.Артизов також повідомив, що робота з видання документів щодо невивчених питань ХХ століття триває. Так, ведеться робота над останнім третім томом збірок документів «Голод у СРСР», а також виданням «Російський колабораціонізм» про діяльність генерала Власова.