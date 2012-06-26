Дружина єгипетського президента не хоче бути "першою леді" (фото)

Дружина обраного президента Єгипту Мухаммеда Мурсі Наджиля Махмуд не хоче, щоб її називали "першою леді Єгипту".

"Ісламвчитьнас,щопрезидент- першийслугаЄгипту,ацеозначає, що ідружинайого тежповиннаслужитиЄгипту,хоч би як нас називали", -сказалаНаджилявінтерв'ю однійз єгипетськихгазет.



Дружинаобраногопрезидентауточнила,що до неїможназвертатися"матиМухаммеда" (заім'ямстаршогосина), "сестраНаджиля" або"хаджа" (шанобливе звертаннядомусульманки, яка здійснилапаломництвовМекку).



Наджилянародилася1962року,вийшлазаміжзаМухаммедаМурсі(свогодвоюрідногобрата)в1979-му.У нихп'ятеродітей.За освітоювонаперекладач-синхроніст, вчиласявЛос-Анжелесі,де іприєдналасядо "Братів-мусульман".

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