Путін шукає винного у трагедії на Кубані

Як повідомили в прес-службі крайової адміністрації, таке рішення прийняв губернатор Олександр Ткачов.



За останніми даними, в результаті повені загинули 105 осіб, з яких 94 в м.Кримськ, 9 - у Геленджику і двоє в Новоросійську.



У Кримську створюються спеціальні загони, які будуть патрулювати вулиці, охороняючи залишені людьми будинки від мародерів.



Президент Росії Володимир Путін оглянув постраждалі райони з вертольота і провів в Кримську нараду. Він попросив місцеву влади роз'яснити Слідчому комітету як працювала система оповіщення мешканців міста про повінь.



Влада Кубані заявила, що людей попереджали, але ті просто не захотіли залишати свої будинки. За повідомленням крайової влади, опівночі в Кримську "по тривозі були підняті абсолютно все - рятувальники, адміністрація, службовці, пожежники", про надзвичайний стан оголошували через гучномовці з машин, які рухалися по місту. З небезпечних територій о 23-й годині почалася евакуація людей. При цьому "часу на евакуацію шістидесятитисячного міста просто не було", оскільки вода на околицях за лічені секунди накрила перші поверхи.



Однак місцеві жителі пишуть в соціальних мережах, що людей ніхто не попереджав про стихію - ні МНС, ні синоптики, зауважує РІА "Новости".