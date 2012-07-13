Берлусконі вирішив повернутися

Про намір Берлусконі повернутися в крісло прем'єра офіційно повідомив Фабріціо Чіккіто, лідер парламентської фракції очолюваної Берлусконі партії "Народ свободи". За словами Чіккіто, у зв'язку з цим рішенням свого лідера партія відмовиться від проведення праймеріз.

Причиною для Берлусконі стали результати опитувань, згідно з якими без лідерства Берлусконі його партія набере на виборах максимум 10%, а з ним зможе набрати 30% голосів.

Утім, як повідомляє Радіо Свобода, першою офіційною реакцією на рішення Берлусконі став коментар Радіо Ватикану, в якому зазначається, що це «крок назад, оскільки за останні роки його правління не принесло позитивних результатів».