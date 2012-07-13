Берлусконі вирішив повернутися
02:15, 13 липня 2012Світ
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Італійський політик Сильвіо Берлусконі буде претендувати на пост прем'єр-міністра на наступних парламентських виборах, які відбудуться в квітні 2013 року.
Про намір Берлусконі повернутися в крісло прем'єра офіційно повідомив Фабріціо Чіккіто, лідер парламентської фракції очолюваної Берлусконі партії "Народ свободи". За словами Чіккіто, у зв'язку з цим рішенням свого лідера партія відмовиться від проведення праймеріз.
Причиною для Берлусконі стали результати опитувань, згідно з якими без лідерства Берлусконі його партія набере на виборах максимум 10%, а з ним зможе набрати 30% голосів.
Утім, як повідомляє Радіо Свобода, першою офіційною реакцією на рішення Берлусконі став коментар Радіо Ватикану, в якому зазначається, що це «крок назад, оскільки за останні роки його правління не принесло позитивних результатів».
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