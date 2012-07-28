В Алма-Аті розстріляли поліцейський патруль

Як повідомляє РИА Новости, поліцейські запримітили на одній з вулиць Алма-Ати підозрілу автомашину, що стояла на узбіччі. Коли правоохоронці під'їхали до неї для перевірки документів,на них відкрили вогонь з вогнепальної зброї.

"Один з патрульних - старший лейтенант поліції Ержан Кайракбаєв - від отриманого поранення в голову помер на місці злочину, а його колега - лейтенант поліції Ерназ Кожахметов - у важкому стані був госпіталізований в одну з лікарень міста", - повідомив департамент.

За підозрою в нападі на поліцейських розшукуються троє молодих людей на автомашині Hyundai, в місті запроваджено спеціальний план "Перехоплення".