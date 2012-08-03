Путін дозволив НАТО возити вантажі через Росію: і сушею, і небом

Росія допомагатиме НАТО з операцією в Афганістані, щоб не задіювати там власних збройних сил, заявив президент Путін, пише Німецька хвиля.

Таку заяву Володимир Путін зробив, відповідаючи на питання про перевалочний пункт НАТО поблизу міста Ульяновськ, що за 800 кілометрів на схід від Москви.

«Якщо в Афганістані порядку не буде, то і на наших південних рубежах буде неспокійно. Там держави НАТО присутні, треба їм допомагати. Не нам же там воювати, нехай самі воюють», - пояснив Путін.

Транзит цивільних вантажів для міжнародного контингенту НАТО в Афганістані через територію Росії може розпочатися протягом наступних тижнів. Уряд Росії дозволив використовувати разом з наземним і повітряний порядок транзиту вантажів через Ульяновськ з Афганістану і назад.

Агенція dpa називає цей жест Кремля щодо НАТО «історичним», відзначаючи, що Альянс вперше зможе діяти на території Росії.

Раніше в МЗС Росії заявили, що керівництво НАТО підтвердило «готовність дотримуватися встановлених у Російській Федерації умов здійснення комбінованого транзиту". При цьому в російському зовнішньополітичному відомстві запевнили, що «спекуляції» про створення бази чи іншого військового об'єкта НАТО на російській території позбавлені будь-яких підстав. З критикою надання транзиту НАТО виступила Компартія Росії.