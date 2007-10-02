Дев`ять країн ЄС увійдуть до Шенгенської зони достроково

Дев`ять нових членів Євросоюзу ввійдуть до Шенгенської зони за тиждень до католицького Різдва, тобто на два тижні раніше оголошених термінів, передає Associated Press.

Як заявив Руї Перейра, міністр внутрішніх справ Португалії, яка головує на даний момент в ЄС, усі необхідні перевірки і узгодження закінчено. Тепер Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія, Польща, Мальта, Латвія, Литва й Естонія можуть скасувати прикордонний контроль на спільних кордонах.

Паспортний контроль в європейських аеропортах для громадян цих країн збережеться до березня 2008 року. Тим часом, зазначає агентство, Кіпр, який теж входить до Євросоюзу, висловив намір ще протягом року не приєднуватися до Шенгенської зони.

Нагадаємо, Шенгенська угода про прикордонний контроль на внутрішніх кордонах між європейськими країнами була підписана в 1985 році. На даний момент до договору приєдналися Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Греція, Австрія, Швеція, Фінляндія, Данія, Норвегія та Ісландія.

Лента.ру