Росія визнала вибори в Україні вільними

00:37, 02 жовтня 2007
Світ
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Коментар представника МЗС

Михайл Каминін
Міністерство закордонних справ Росії визнало вільними дострокові вибори до парламенту України, що відбулися 30 вересня.

"За оцінкою спостерігачів від Росії та різних міжнародних організацій, вибори пройшли в умовах вільного волевиявлення", - йдеться в коментарі офіційного представника МЗС РФ Михайла Каминіна.

За його словами, українські виборці змогли виявити свої політичні прихильності.

"Росія готова до продовження активного діалогу з Україною на принципах добросусідства, прагматизму і взаємовигідної співпраці", - наголошується в заяві.

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