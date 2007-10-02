Росія визнала вибори в Україні вільними

Міністерство закордонних справ Росії визнало вільними дострокові вибори до парламенту України, що відбулися 30 вересня.

"За оцінкою спостерігачів від Росії та різних міжнародних організацій, вибори пройшли в умовах вільного волевиявлення", - йдеться в коментарі офіційного представника МЗС РФ Михайла Каминіна.

За його словами, українські виборці змогли виявити свої політичні прихильності.

"Росія готова до продовження активного діалогу з Україною на принципах добросусідства, прагматизму і взаємовигідної співпраці", - наголошується в заяві.