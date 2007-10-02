Росія визнала вибори в Україні вільними
00:37, 02 жовтня 2007Світ
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Коментар представника МЗС
|Михайл Каминін
"За оцінкою спостерігачів від Росії та різних міжнародних організацій, вибори пройшли в умовах вільного волевиявлення", - йдеться в коментарі офіційного представника МЗС РФ Михайла Каминіна.
За його словами, українські виборці змогли виявити свої політичні прихильності.
"Росія готова до продовження активного діалогу з Україною на принципах добросусідства, прагматизму і взаємовигідної співпраці", - наголошується в заяві.
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