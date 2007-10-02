США готові співпрацювати з будь-яким українським урядом

США готові співпрацювати з будь-яким урядом, котрий сформується, за умови, що він відображає демократичний вибір України.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Посла США в Україні Вільяма ТЕЙЛОРА щодо парламентських виборів в Україні.

У документі, зокрема, посол відзначає, що за попереднім висновком спостережної місії Офісу ОБСЄ з демократичних інституцій і прав людини (ODIHR), вибори було проведено, загалом, у відповідності до міжнародних стандартів в атмосфері відкритості і змагання. Попередній висновок ODIHR збігається із оцінками спостерігачів від американського посольства, які працювали на виборах, зазначається в заяві.

“Ми будемо продовжувати уважно слідкувати за результатами виборів, - наголошує посол. - Ми чекаємо на оголошення остаточних результатів Центральною виборчою комісію, що, сподіваємось, станеться незабаром”.

На думку представника США, “позитивні остаточні висновки щодо проведення цих виборів були би потужним підтвердженням відданості України демократії і зміцнили би позиції України як демократичного лідера у регіоні”. При цьому США закликають усі політичні партії “швидко просуватися до формування уряду, який відбиватиме волю українських виборців, з тим, щоб впоратися із важливими питаннями, які стоять перед країною. Ми готові співпрацювати з будь-яким урядом, котрий сформується, за умови, що він відображає демократичний вибір України”, йдеться в заяві.