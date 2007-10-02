Путін обвів усіх круг пальця - New York Times

Президент Росії Володимир Путін зовсім не збирається ставати наступним прем`єр-міністром країни і позбавлятися президентського крісла. Як пише сьогодні газета The New York Timesз посиланням на слова відомого іноземного дипломата, що побажав залишитися невідомим, рішення Путіна очолити передвиборчий список «Єдиної Росії» - це всього лише відволікаючий маневр. «Абсолютно ясно, що так чи інакше він створює свою паралельну структуру влади, - повідомив дипломат по телефону. - Але у результаті він може відкинути цю ідею і вирішити залишитися».

Газета.ру