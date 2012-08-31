Вірменія звинуватила Угорщину в продажності й перервала дипвідносини

Як передає "Новини-Вірменія", про це заявив президент Вірменії Серж Саргсян на екстреній нараді з представниками акредитованих в країні диппредставництв.

"Я офіційно заявляю, що сьогодні ми припиняємо дипломатичні відносини і всі офіційні зв'язки з Угорщиною", - сказав він.

Відносини Вірменії та Угорщини різко загострилися через рішення Будапешта екстрадувати в Азербайджан Раміля Сафарова, що відбував довічне ув'язнення за вбивство в 2004 році вірменського офіцера.

19 лютого 2004 лейтенант вірменської армії Гурген Маргарян, відряджений в Будапешт на курси англійської мови в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру", був під час сну зарубаний сокирою азербайджанським офіцером Рамілем Сафаровим - слухачем тих же курсів. 13 квітня 2006 суд першої інстанції Будапешта засудив Р.Сафарова до довічного ув'язнення без права на помилування протягом 30 років. У лютому 2007 року Апеляційний суд залишив вирок незмінним. Однак, в п'ятницю Р.Сафаров повернувся в Азербайджан і був помилуваний президентом Ільхамом Алієвим.

Президент Вірменії С.Саргсян у зв'язку з чим звинуватив владу Угорщини в змові з Баку.

Омбудсмен Вірменії, глава громадської організації «Проти правового свавілля» Лариса Алавердян звинуватила Угорщину в продажності і безчесності. Угорські видання повідомили, що Азербайджан готується придбати угорські урядові облігації вартістю в 2-3 млрд. євро. На думку аналітиків, Баку використовувала цю угоду для повернення Сафарова.