На ТБ Pussy Riot запропонували публічно вибачитися для пом'якшення вироку

Про це йдеться у зверненні, опублікованому на інформаційно-правовому порталі "Людина і закон" 2 вересня.

Звернення адресоване засудженим учасницям панк-групи і їх адвокатам Марку Фейгіну, Віолеті Волковій та Миколі Полозову, пише Лента.ru.

"Якщо дівчата готові виступити з офіційною заявою (скажімо, підписаною ними і озвученою через адвокатів) і - за допомогою ефіру на Першому каналі - вибачитися перед віруючими, то програма готова докласти максимум зусиль, щоб допомогти припинити нападки на дівчат", - йдеться у зверненні.

Крім того, якщо дівчата вибачаться перед віруючими, "Людина і закон" готова "з екрана телевізора закликати до радикального пом'якшенню вироку Pussy Riot". Редакція передачі підкреслює, що не має наміру обговорювати сам вчинок дівчат, але пропонує їм допомогу у світлі наслідків, спровокованих їхніми діями.

Що саме мається на увазі під цими наслідками, у зверненні не уточнюється, але стан справ передача описує словами "дурна нескінченність". "Все це може закінчитися великою кров'ю. Думаємо, ви розумієте це не гірше за нас!" - йдеться у зверненні.

У п'ятницю, 31 серпня, адвокат Микола Полозов писав в твіттері, що йому дзвонили з передачі "Людина і закон" і пропонували влаштувати так, щоб дівчата вибачилися в ефірі. Головний режисер "Людини і закону" Денис Піманов підтвердив цю інформацію.

У листуванні з Пімановим Полозов заявив, що дівчата вже вибачилися в суді, а потім написав: "Пан Піманов і програма "Людина і закон", котіться до біса з вимогами повторних вибачень від наших підзахисних!"