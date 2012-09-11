Європарламент закликав продовжити розслідування про таємні в'язниці ЦРУ
23:18, 11 вересня 2012Світ
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Європарламент закликав Литву, Польщу і Румунію продовжити розслідування про таємні в'язниці ЦРУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції, прийнятій на сесії Європарламенту в Страсбурзі сьогодні.
«За» резолюцію, підготовлену Елен Флетр (група «зелених», Франція) проголосували 568 депутатів, «проти» – 34, «утрималися» 77.
У документі депутати також закликали Фінляндію, Данію, Португалію, Італію, Велику Британію, Німеччину, Іспанію, Ірландію, Грецію, Кіпр, Румунію і Польщу розкрити інформацію про польоти літаків, які підозрюються в участі в таємних операціях ЦРУ, над територіями цих країн.
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