Європарламент закликав продовжити розслідування про таємні в'язниці ЦРУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції, прийнятій на сесії Європарламенту в Страсбурзі сьогодні.

«За» резолюцію, підготовлену Елен Флетр (група «зелених», Франція) проголосували 568 депутатів, «проти» – 34, «утрималися» 77.

У документі депутати також закликали Фінляндію, Данію, Португалію, Італію, Велику Британію, Німеччину, Іспанію, Ірландію, Грецію, Кіпр, Румунію і Польщу розкрити інформацію про польоти літаків, які підозрюються в участі в таємних операціях ЦРУ, над територіями цих країн.