У Каїрі знову штурмували американське посольство

Поліція була змушена застосувати спецзасоби, щоб зупинити безпорядки, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Акції протесту біля американського посольства в Каїрі не припиняються вже кілька днів. Відтоді, як в Інтернеті з'явилися фрагменти знятого в США фільму «Невинність мусульман», де в непривабливому вигляді показаний пророк Мухаммед, дипмісія, фактично, знаходиться в стані облоги.

Цього разу кілька сотень розгніваних мусульман спробували прорвати поліцейське оточення. Проте вартові порядку почали стріляти в повітря, а потім застосували сльозогінний газ. Натовп відступив, при цьому, за даними єгипетського МОЗ, постраждало близько 10 демонстрантів. Легкі поранення і травми дістали також шестеро поліцейських.

У вівторок протестуючі також намагалися прорватися до посольства. У результаті з будівлі дипмісії був зірваний американський прапор, який демонстранти спалили.

Масштабні акції протесту пройшли біля американських посольств в Судані, Марокко і Тунісі. Причому в Тунісі демонстранти намагалися прорватися на територію дипмісії, але були зупинені поліцією.