Прокуратура Польщі виявила заміну тіл жертв Смоленської катастрофи

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це на прес-конференції у Варшаві у вівторок повідомив прес-секретар головної військової прокуратури Збігнєв Жепа.

Він відзначив, що польські слідчі вирішили провести додаткове дослідження після того, як виявили невідповідність у надісланих російською стороною документах.

"Військові прокурори аналізують, яким чином сталася заміна тіл жертв смоленської катастрофи", - сказав З.Жепа.

За його словами, проведені генетичні дослідження однозначно підтверджують, що тіла були замінені.

Він також зауважив, що слідчі мають сумніви стосовно правильності поховання 4 з 96 жертв аварії польського урядового літака, котрий розбився 10 квітня 2010 року під російським Смоленськом, зауваживши, що у випадку тих людей також буде проведена ексгумація.

Представники найбільшої опозиційної польської партії "Право і справедливість" (PiS) назвали цю справу "величезним скандалом" та заявили про намір добиватися пояснень від влади Польщі.

"Ми хочемо запитати, хто вирішив забороняти відкривати труни та проводити розтини тіл в країні", - сказав на прес-конференції депутат цієї партії Маріуш Блащак.

Водночас З.Жепа запевнив, що родини близьких мали можливість відкривати труни після того, як вони прибули до Польщі, але вони не зробили цього.

Польська Gazeta Wyborcza нагадує, що польські слідчі раніше вже проводили ексгумацію трьох жертв Смоленської катастрофи, підозрюючи, що у домовинах можуть бути тіла інших людей.

"Однак, виявилося, що то був лише безлад в документах (які надали росіяни)", відзначає видання.

Як повідомляв УНІАН, Смоленська авіакатастрофа забрала життя більшої частини партійної еліти партії "Право і справедливість" на чолі із співзасновником цієї партії та на той момент Президентом Польщі Лехом Качинським.

Довідка УНІАН. PiS звинувачує правлячу у Польщі партію "Громадянська платформа" (РО) в тому, що вона не була зацікавлена в тому, аби з’ясувати справжні причини Смоленської трагедії та віддала розслідування справи повністю в руки росіян, котрі, на їх думку, зацікавлені у приховуванні правди про трагедію.

Офіційні польські та російські слідчі назвали причиною падіння урядового літака помилку пілотів в той час, як PiS заявляє про можливе навмисне вбивство польських політиків.