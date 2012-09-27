Білоруський уряд запланував бездефіцитний бюджет на 2013 рік

У Білорусі на 2013 рік заплановано бездефіцитний державний бюджет.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні журналістам на розширеному засіданні Постійної комісії з бюджету, фінансів і податкової політики Палати представників Національних зборів міністр фінансів Білорусі Андрій Харковець.

«Доходи консолідованого бюджету Білорусі в 2013 році, за розрахунками, становитимуть 197 трлн білоруських рублів. Витрати також сформовано у розмірі 197 трлн крб., їх частка у ВВП зберігається на рівні поточного року», - сказав А.Харковець.

Він наголосив, що зміна економічної структури бюджету має позитивний характер і виражається у випереджаючому зростанні капітальних витрат над поточними.

«Зроблено акцент на розвитку соціальної та економічної інфраструктури», - зазначив А. Харковець.

За його словами, бюджет традиційно матиме виражений соціальний характер.

«Кошти, передбачені в консолідованому бюджеті на виплату заробітної плати, дадуть змогу забезпечити її реальне зростання на рівні, передбаченому прогнозом. Випереджаючими темпами збільшуватиметься фінансування освіти, науки та охорона здоров'я”, - наголосив міністр фінансів Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, за серпень у Білорусі золотовалютні резерви (ЗВР) знизилися на 89 млн. дол. – до 8,159 млрд дол. (у липні – на 82 млн. дол.).

При цьому в національному визначенні ЗВР Білорусі скоротилися на 1 млрд дол. – до мінімального значення з початку року у 8,776 млрд дол.

За інформацією Нацбанку Білорусі, скорочення золотовалютних резервів в національному визначенні пов'язане насамперед із завершенням операції своп (операція з обміну активами) з Народним банком Китаю.