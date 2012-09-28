У Польщі назвали винних у підміні тіл загиблих під час Смоленської катастрофи

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це генеральний прокурор Польщі Анджей Серемет повідомив учора під час виступу у Сеймі.

Помилку вдалося виявитися завдяки тому, що родичі пізніше побачили, що на обручці однієї з жертв викарбувана дата шлюбу, яка не відповідала правильній.

"Першопричиною неправильної ідентифікації (тіл) було неправильне впізнання членами родин", - сказав прокурор.

Він також повідомив, що прокуратура може провести додатково ще дві ексгумації, крім раніше оголошених чотирьох.

За словами А.Серемета, у трьох випадках помилки могли допустити російські фахівці і в одному - польський чиновник.

Генпрокурор додав, що родичі упізнали тіла 75 із 96 жертв Смоленської авіакатастрофи.

Як повідомляв УНІАН, вчора у польському Сеймі представники польської влади представили інформацію про ідентифікацію та поховання жертв Смоленської катастрофи, після якої відбулася дискусія на цю тему.

Скандал із заміною тіл вибухнув у Польщі у вівторок, 25 вересня, коли польська прокуратура офіційно підтвердила поховання щонайменше двох осіб не під їхніми іменами.

Довідка УНІАН. Катастрофа урядового Ту-154 під російським Смоленськом 10 квітня 2010 року забрала життя 96 польських громадян, більшість з яких були високопосадовцями, які разом з Президентом Лехом Качинським планували вшанувати пам'ять жертв Катинської трагедії. Під час посадки літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман.

Польща і Росія проводили два окремі розслідування причин катастрофи, але в обох офіційних рапортах головною причиною трагедії названа помилка пілотів.

Російські експерти заявляли про тиск високопосадовців на пілотів, що не підтвердили представники польської комісії, які частину відповідальності переклали на російських диспетчерів, які повідомляли пілотам неправильні дані про місцезнаходження літака.