Глава МЗС Польщі вважає випадковою заміну тіл жертв Смоленської авіакатастрофи

Про це він сказав польським журналістам в Нью Йорку, де міністр бере участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН.

"Я би не говорив, так як це випливає з питання, що хтось зробив це навмисне у політичних цілях. Думаю, що це була просто людська помилка", - сказав Р.Сікорський, слова якого наводить РАР.

Міністр назвав дуже прикрим факт, що сталася заміна тіл жертв трагедії, відзначивши, що повну інформацію на цю тему сьогодні у польському Сеймі представить міністр юстиції Ярослав Говін.

"З поваги до родин жертв найкраще, аби про такі справи говорити стримано", - додав він. Водночас Президент Польщі Броніслав Коморовський, який також перебуває у Нью Йорку, не став коментувати цієї справи польським журналістам.

"Свого часу я прийняв за правило у закордонних поїздках говорити якнайменше про справи у Польщі. Важко говорити про складні справи з такої великої відстані", - сказав глава Польської держави, якого цитує РАР.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня польська військова прокуратура офіційно підтвердила, що щонайменше тіла двох жертв Смоленської трагедії 10 квітня 2010 року були замінені між собою та поховані у Польщі не під своїми іменами, та повідомила про намір провести ексгумацію тіл ще 4 із 96 жертв цієї авіакатастрофи.

Представники найбільшої опозиційної партії "Право і справедливість" заявили, що заміна тіл дискредитує польську владу, яка неодноразово запевняла, що зробила все для достойного поховання жертв трагедії.

Польська прокуратура повідомила, що її слідчі не проводили ідентифікації та розтину тіл жертв трагедії після їх привезення до Польщі, оскільки довіряла матеріалам представленим російською стороною.