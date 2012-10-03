«Газпром» декларує значне прискорення "східної" програми
Після початку Єврокомісією антимонопольного розслідування російська компанія «Газпром» має намір значно прискорити розширення експорту газу на ринки Китаю й інших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
«На нараді зазначалося, що, з урахуванням динаміки зростання попиту на газ у країнах АТР, у «Газпромі» ведеться робота, направлена на значне прискорення реалізації Східної газової програми», - йдеться у повідомленні.
У нараді взяли участь керівники і фахівці профільних підрозділів ВАТ «Газпром» і його дочірніх товариств.
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Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Єврокомісія почала формальну стадію антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» у Європейському Союзі.
11 вересня офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов на прес-конференції в Москві повідомив, що «Газпром» має намір наростити поставки газу до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) до рівня поставок до Європи.