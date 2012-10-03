«Газпром» декларує значне прискорення "східної" програми

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками наради під головуванням керівника компанії Олексія Міллера щодо реалізації у IV кварталі 2012 року плану-графіка робіт у рамках Східної газової програми.

«На нараді зазначалося, що, з урахуванням динаміки зростання попиту на газ у країнах АТР, у «Газпромі» ведеться робота, направлена на значне прискорення реалізації Східної газової програми», - йдеться у повідомленні.

У нараді взяли участь керівники і фахівці профільних підрозділів ВАТ «Газпром» і його дочірніх товариств.

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Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Єврокомісія почала формальну стадію антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» у Європейському Союзі.

11 вересня офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов на прес-конференції в Москві повідомив, що «Газпром» має намір наростити поставки газу до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) до рівня поставок до Європи.