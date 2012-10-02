Путін упевнений, що «Газпром» необ'єктивно підозрюють у монополізмі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час інвестиційного форуму ВТБ Капітал «Росія кличе!».

«Зараз проти «Газпрому» розгорнули кампанію в європейських країнах – вишукують нібито монопольне становище на ринку. Раніше проводили виїмки документів. Хочу звернути увагу, що «Газпром» займає 27% на ринку Європи, а норвезькі компанії – 29%. Який же це монополізм?», - сказав В.Путін.

Кажучи про зниження цін для кінцевого споживача в Європі, він зазначив, що потрібно вивчити структуру ціноутворення.

«Подивіться, яка там податкова складова. Кінцевий споживач платить ціну, в якій 60% - податки. Чому наші партнери хочуть, щоб ми знизили дохід наших компаній, а вони цю податкову складову залишили», - сказав він.

При цьому він відзначив, що в Європі газ поставляється споживачам через кілька компаній-перекупників.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня 2011 року за ініціативою Європейської комісії в офісах дочірніх і залежних компаній ВАТ «Газпром» в Центральній і Східній Європі, а також в офісах деяких європейських покупців ВАТ «Газпром» пройшли несподівані інспекції, спрямовані на перевірку дотримання конкурентного законодавства ЄС.

4 вересня Єврокомісія почала формальну стадію антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» в Європейському Союзі.